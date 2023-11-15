***EKOS* *TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
15.11.2023 17:05
***EKOS******TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218234
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
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7.634
En Yüksek
7.738
18:0531,1719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0147
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
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31,3123
En Düşük
30,9254
18:0531,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2500
|Açılış
|: 31,1300
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|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,1500
En Düşük
31,0500
18:051.809,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.809,68
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
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1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6685
|% 0,13
|
|Euro
|31,1668
|31,1800
|% -0,02
|
|Sterlin
|35,5770
|35,7554
|% -0,29
|
|Frank
|32,2304
|32,4246
|% 0,43
|
|Riyal
|7,6231
|7,6613
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,44
|% 0,66
|
|Platin
|902,94
|904,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,71
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,80
|1.962,98
|% 0,66
|