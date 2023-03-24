***EKSUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***EKSUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [EKSUN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., EKSUN.E işlem koduyla 24/03/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 48,90 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127566BIST