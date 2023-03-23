***EKSUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EKSUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EKSUN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEksun Gıda payları, 24/03/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Tekirdağ endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 70.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiEKSUN GIDA XUTUM 24/03/2023EKSUN GIDA XTUMY 24/03/2023EKSUN GIDA XYLDZ 24/03/2023EKSUN GIDA XHARZ 24/03/2023EKSUN GIDA XKTUM 24/03/2023EKSUN GIDA XUSIN 24/03/2023EKSUN GIDA XGIDA 24/03/2023EKSUN GIDA XSTKR 24/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127391BIST