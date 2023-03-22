***EKSUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
22.03.2023 18:10
***EKSUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKSUN]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/03/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
20.042.502
Baz Fiyat (TL)
48,9
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/03/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-17/03/2023
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 20.042.502 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 70.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/03/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 48,90 TL/pay baz fiyat, "EKSUN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127128
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0687
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.191,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.191,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0307
|19,0478
|% 0,15
|
|Euro
|20,5482
|20,5617
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3289
|% 0,15
|
|Frank
|20,5308
|20,6544
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0542
|5,0795
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,71
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.058
|8.157
|33,00
|
|Yarım
|3.950
|3.992
|16,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.996
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO