***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, çıkarılmış sermayemizin 49.957.498 TL'den 70.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, artırılan 20.042.502 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların, izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak satış işlemlerinin sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129427BIST