***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağına uygun görüşlerinin alınması amacıyla, 05.04.2023 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132137BIST