***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023 - 05.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili hususu,Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-36805 sayılı ve 03.05.2023 tarihli yazısıyla uygun bulunmuştur. İlgili tadil metni, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı tarihli 10835 sayılıTürk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152875BIST