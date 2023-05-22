***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin güncel Esas Sözleşmesi ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz ederiz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/05/2023 22/05/2023 10835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152877BIST