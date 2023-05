***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 25.05.2023Genel Kurul Tarihi 23.06.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması12 - Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi18 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadilinin onayı19 - 19- Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_İlan_Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Eksun_Gıda_Faaliyet_Raporu_2022_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz'in 25.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıylaŞirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 23 Haziran 2023 Cuma günü, saat 15:00'da, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul, adresinde bulunan Hilton İstanbul Kozyatağı Otel toplantı salonunda yapılmasına,Toplantıya davetin T.T.K. ilgili Maddesi hükümlerine uyularak Ek'teki gündem maddelerine göre yapılmasına,T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına, karar verilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964BIST