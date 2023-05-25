***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2023 19:15
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 25.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması
12 - Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadilinin onayı
19 - 19- Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_İlan_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Eksun_Gıda_Faaliyet_Raporu_2022_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 25.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla
Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 23 Haziran 2023 Cuma günü, saat 15:00'da, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul, adresinde bulunan Hilton İstanbul Kozyatağı Otel toplantı salonunda yapılmasına,
Toplantıya davetin T.T.K. ilgili Maddesi hükümlerine uyularak Ek'teki gündem maddelerine göre yapılmasına,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,
Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına, karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964
BIST