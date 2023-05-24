***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
24.05.2023 20:27
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153514
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0397
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9079
En Düşük
19,8142
18:0521,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0400
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.256,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.256,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.251,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8911
|19,8964
|% 0,20
|
|Euro
|21,4132
|21,4416
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5507
|24,6738
|% -0,05
|
|Frank
|21,9005
|22,0324
|% -0,12
|
|Riyal
|5,2895
|5,3161
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-11,84
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.608
|4.729
|-72,00
|
|Çeyrek
|2.297
|2.357
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|-0,18
|
|B. Petrol
|77,41
|77,41
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem