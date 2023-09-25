***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
25.09.2023 21:22
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariki
İhaleyi Açan Taraf
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
31/07/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/09/2023
İhale Sonucu
İhale komisyonunca, ilgili ihalenin, 3.502 tonluk kısmı için lokal tedarikçilerden temin opsiyonu tercih edilmiş olup ihalenin kalan 26.000 tonluk kısmının iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine şirketimizce teklif verildiği 31.07.2023 tarihli açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. İhale komisyonunca, ilgili ihalenin, 3.502 tonluk kısmı için lokal tedarikçilerden temin opsiyonu tercih edilmiş olup ihalenin kalan 26.000 tonluk kısmının iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimizin 2023 yılı ihracat performansının, beklentilerimize ve geçmiş yıllara kıyasla iyi bir durumda olduğu dikkate alındığında, ilgili ihale sonucunun finalsallarımız açısından olumsuz bir etki oluşturması beklenmemektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197200
BIST