***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBuğday Unu Tedarikiİhaleyi Açan TarafUNRWA (United Nations Relief and Works Agency)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi31/07/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih25/09/2023İhale Sonucuİhale komisyonunca, ilgili ihalenin, 3.502 tonluk kısmı için lokal tedarikçilerden temin opsiyonu tercih edilmiş olup ihalenin kalan 26.000 tonluk kısmının iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarUnited Nations Relief and Works Agency (UNRWA) tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine şirketimizce teklif verildiği 31.07.2023 tarihli açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. İhale komisyonunca, ilgili ihalenin, 3.502 tonluk kısmı için lokal tedarikçilerden temin opsiyonu tercih edilmiş olup ihalenin kalan 26.000 tonluk kısmının iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimizin 2023 yılı ihracat performansının, beklentilerimize ve geçmiş yıllara kıyasla iyi bir durumda olduğu dikkate alındığında, ilgili ihale sonucunun finalsallarımız açısından olumsuz bir etki oluşturması beklenmemektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197200BIST