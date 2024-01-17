***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında, ihraç belgesinin/ izahnamenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alabilmesine, bu kapsamdaki işlemleri yürütmek üzere, şirketimiz A grubu imza yetkililerinin her hangi ikisinin müşterek imzaları ile yetkilendirilmesine, karar vermiştir. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241075BIST