***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.05.2023 12:51
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan, Şirket Kar Dağıtım Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151636
BIST
14:194.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 18,67
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.528
En Düşük
4.406
14:1919,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0508
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:1921,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1186
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:191.271,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.271,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SDTTR
|96,25
|166.351.357
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|PSGYO
|5,30
|119.134.122
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.905.180
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.345.179
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.432.762.089
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,83
|2.951.711.122
|% -8,87
|
|YKBNK
|9,59
|5.003.474.285
|% -8,40
|
|YKBNK
|9,59
|5.003.474.285
|% -8,40
|
|KCHOL
|80,40
|4.267.964.843
|% -7,80
|
|BIMAS
|154,00
|3.355.292.927
|% -3,51
|
|THYAO
|130,50
|2.993.705.168
|% 4,90
|
|AKBNK
|15,83
|2.951.711.122
|% -8,87
|
|YKBNK
|9,59
|5.003.474.285
|% -8,40
|
|AKBNK
|15,83
|2.951.711.122
|% -8,87
|
|EKGYO
|6,11
|876.351.148
|% 3,04
|
|ISCTR
|11,41
|1.432.762.089
|% -9,30
|
|GARAN
|27,78
|2.337.344.328
|% -6,78
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7007
|19,7051
|% 0,26
|
|Euro
|21,4658
|21,4820
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6287
|24,7523
|% 0,30
|
|Frank
|21,9752
|22,1076
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2380
|5,2643
|% 0,21
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,62
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|9.007
|9.143
|-216,00
|
|Tam
|8.966
|9.213
|-191,75
|
|Yarım
|4.426
|4.539
|-132,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,17
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem
-
14:31MEGAP
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 241 adet işlem