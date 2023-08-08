***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
08.08.2023 14:09
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2023, 23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, mevcut "Kâr Dağıtım Politikası" nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Politika'da yer alan değişiklik metni aşağıdaki gibidir Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının yasal kayıtlarındaki mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, ilgili döneme ait dağıtılabilir net karının asgari %20'sini nakit ve/veya şirket sermayesine eklenmek suretiyle pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu tarafından bu oran her yıl, ekonomik konjonktür, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182068
BIST
'
15:007.438
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -32,30
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0027,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0603
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:001.676,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.676,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler14:59
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.527.678.412
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|88.908.077
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.208.887
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|98.964.529
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.930.096
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,76
|285.433.383
|% -8,04
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|7.990.373.827
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,32
|4.736.796.831
|% 3,58
|
|ASTOR
|114,40
|4.194.190.576
|% 6,62
|
|ISCTR
|16,38
|3.054.783.819
|% 1,30
|
|YKBNK
|14,88
|2.909.147.803
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,02
|1.937.618.954
|% -1,20
|
|AKFGY
|4,95
|1.010.946.911
|% -4,26
|
|YKBNK
|14,88
|2.909.147.803
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,20
|597.098.270
|% 2,89
|
|ISCTR
|16,38
|3.054.783.819
|% 1,30
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0161
|27,0215
|% 0,22
|
|Euro
|29,5789
|29,6071
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2021
|34,3736
|% -0,55
|
|Frank
|30,6744
|30,8591
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,12
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-11,66
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.173
|11.255
|109,00
|
|Yarım
|5.591
|5.653
|54,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.827
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|
Seans Raporu
14:59
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-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 45 kaybederek (% -0.50 ) 6, 624
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, TETMT, QNBFB, ONCSM, KLSER, EKIZ, IMASM, ASGYO, QNBFL, GLBMD
-
15:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, ERSU
-
15:14
QNBFL, LIDFA, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:14
KORDS, AVTUR, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında