***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2023, 23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, mevcut "Kâr Dağıtım Politikası" nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Politika'da yer alan değişiklik metni aşağıdaki gibidir Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının yasal kayıtlarındaki mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, ilgili döneme ait dağıtılabilir net karının asgari %20'sini nakit ve/veya şirket sermayesine eklenmek suretiyle pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu tarafından bu oran her yıl, ekonomik konjonktür, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182068BIST