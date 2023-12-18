***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar" DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." 2023 yılı derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "Yüksek Kredi Kalitesine Sahip, Yatırım Yapılabilir" kategoride değerlendirerek, TR A'ya yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu ise "Yatırım Yapılabilir, En Yüksek Kısa Vadeli Kredi Kalitesi" kategorisi olan TR A-1 olarak teyit etmiştir. Ayrıca, şirketimiz not görünümü de, "Kararlı" olarak teyit edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226753BIST