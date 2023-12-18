***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.12.2023 19:24
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
" DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." 2023 yılı derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "Yüksek Kredi Kalitesine Sahip, Yatırım Yapılabilir" kategoride değerlendirerek, TR A'ya yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu ise "Yatırım Yapılabilir, En Yüksek Kısa Vadeli Kredi Kalitesi" kategorisi olan TR A-1 olarak teyit etmiştir. Ayrıca, şirketimiz not görünümü de, "Kararlı" olarak teyit edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226753
BIST
'
18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0841
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
18:0031,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1607
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
18:001.890,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.890,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0550
|29,0683
|% 0,31
|
|Euro
|31,7616
|31,7892
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,6170
|36,8007
|% -0,01
|
|Frank
|33,3376
|33,5384
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7241
|7,7628
|% 0,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|952,98
|954,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.183,15
|1.187,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
-
17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
-
17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem