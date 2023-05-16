***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 12:52
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan Ücretlendirme Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151637
BIST
14:204.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,73
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.530
En Düşük
4.406
14:2019,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2021,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1119
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:201.272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SDTTR
|96,25
|166.326.236
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.642.159
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.051.146
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|KCHOL
|80,50
|4.184.393.207
|% -7,68
|
|BIMAS
|154,30
|3.348.130.728
|% -3,32
|
|THYAO
|130,70
|2.979.649.375
|% 5,06
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|872.738.787
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|GARAN
|27,76
|2.328.651.167
|% -6,85
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7000
|19,7046
|% 0,26
|
|Euro
|21,4708
|21,4829
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6283
|24,7518
|% 0,30
|
|Frank
|21,9757
|22,1081
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|9.007
|9.143
|-216,00
|
|Tam
|8.962
|9.209
|-195,87
|
|Yarım
|4.425
|4.538
|-133,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|0,07
|