***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulunca onaylanan Bağış ve Yardım Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151638BIST