***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz sürecinde kamu ile paylaştığı, Konya fabrikamızda yapılması planlanan, toplam 12 adet 90 tonluk un silosu yatırımı için tedarikçiler ile anlaşmalar imzalanmış olup, resmi izin onay süreçleri devam etmektedir. İlgili yatırım ile un depolama kapasitemizi artırmak ve sürdürülebilir kalitenin artırılması hedeflenmektedir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192213BIST