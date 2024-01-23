***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.01.2024 tarihinde, Ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından katma değeri hızla önem kazanan, "Lisanslı Depoculuk" alanında faaliyet göstermek üzere, şirketimiz ana hissedarı Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasına karar vermiştir. Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin, Kırklareli ilinde, lisanslı depoculuk faaliyetlerine konu yatırıma hazır arazisi bulunmaktadır. Söz konusu pay devirlerine ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuru süreci başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242313BIST