***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 17:51
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.01.2024 tarihinde, Ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından katma değeri hızla önem kazanan, "Lisanslı Depoculuk" alanında faaliyet göstermek üzere, şirketimiz ana hissedarı Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasına karar vermiştir. Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin, Kırklareli ilinde, lisanslı depoculuk faaliyetlerine konu yatırıma hazır arazisi bulunmaktadır. Söz konusu pay devirlerine ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuru süreci başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242313
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
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|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
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|Önceki Kapanış
|: 30,2950
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30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0888
|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9500
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33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.970,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
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1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BYDNR
|28,82
|163.052.307
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|13.093.720
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.258.616
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.501.632
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,45
|119.556.172
|% -9,18
|
|ULAS
|21,08
|19.380.819
|% -9,14
|
|THYAO
|249,00
|7.028.172.919
|% -0,50
|
|YKBNK
|20,90
|5.539.201.636
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,00
|4.985.861.578
|% -5,14
|
|KCHOL
|151,80
|3.875.379.193
|% -1,62
|
|ISCTR
|23,88
|3.819.638.139
|% -4,56
|
|EKGYO
|9,40
|3.436.708.114
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.539.201.636
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|415.552.063
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,88
|3.819.638.139
|% -4,56
|
|KATMR
|2,21
|326.180.250
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2744
|30,2784
|% 0,07
|
|Euro
|32,8648
|32,8754
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,2847
|38,4767
|% -0,13
|
|Frank
|34,6279
|34,8365
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0493
|8,0897
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|901,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,37
|955,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,69
|79,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,48
|2.023,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem