***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız"Lisanslı Depoculuk" alanında faaliyet göstermek üzere, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasına karar verildiği ve pay devirlerine ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuru süreci başlatıldığı, 23.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanmıştı.Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının, şirketimize devrine ilişkin Bakanlık onayı 13.02.2024 tarihi itibarı ile alınmış olup, pay devrine ilişkin süreçler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249312BIST