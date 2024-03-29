***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz sürecinde, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektirik Üretim Yönetmeliği kapsamında 28 MW'lık yenilenebilir enerji santrali yatırımları planladığı ve halka arz gelirlerinin %20'sinin bu amaç için ayrıldığı, bu kapsamda, İzmir ili, Bergama ilçesinde kurulması planlanan 7.000kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali yatırımı için bölgenin elektrik dağıtım şirketinden çağrı mektubu alındığı önceki özel durum açıklamalarımızla kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bugün, İzmir ili, Bergama ilçesinde 11.900kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali yatırımı için de bölgenin elektrik dağıtım şirketinden çağrı mektubu alınmıştır.Sonuç olarak, toplamda 18.900 kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali yatırımı için çağrı mektubu alınmış olup yatırımlara ilişkin süreçler devam etmektedir.Yatırımın 18.900kW dışında kalan diğer etaplarına ilişkin gelişmelerin de oluşması halinde ayrıca açıklanacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264327BIST