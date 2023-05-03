Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.05.2023 12:46
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararıyla
Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında, borsada işlem gören paylarına ilişkin pay geri alım programı başlatılmasına,
Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, 1.000.000-TL nominal bedelli pay olarak belirlenmesine,
Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine,
Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,
Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 31.12.2023 tarihi beklenmeden geri alım programının sonlandırılmasına,
İlgili program kapsamında, gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
İlgili geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir, kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146256


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:004.392
Değişim :  -2,53% |  -114,23
Açılış :  4.517  
Önceki Kapanış :  4.506  
En Yüksek
4.535 En Düşük
4.311
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 77,00 10.031.052 % 10,00  
AVHOL 19,61 56.241.238 % 9,98  
GRTRK 28,30 22.089.112 % 9,95  
OYLUM 3,80 80.071.415 % 6,74  
ISMEN 44,50 91.002.099 % 6,71  
daha fazla
14:00 Alış Satış %  
Dolar 19,4723 19,4763 % 0,07  
Euro 21,5138 21,5332 % 0,58  
Sterlin 24,2787 24,4005 % 0,36  
Frank 21,8178 21,9493 % 0,56  
Riyal 5,1764 5,2024 % 0,06  
daha fazla
14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.016 2.016 -0,43  
Altın Gr. 1.263 1.263 0,79  
Cumhuriyet 9.047 9.184 91,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.437 4.537 -74,00  
Çeyrek 2.225 2.276 -22,00  
Gümüş.Ons 25,25 25,27 -0,12  
Gümüş Gr. 15,82 15,84 -0,05  
B. Petrol 73,01 73,01 -2,31  
Seans Raporu 14:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru