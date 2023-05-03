***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararıylaŞirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında, borsada işlem gören paylarına ilişkin pay geri alım programı başlatılmasına,Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, 1.000.000-TL nominal bedelli pay olarak belirlenmesine,Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine,Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 31.12.2023 tarihi beklenmeden geri alım programının sonlandırılmasına,İlgili program kapsamında, gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,İlgili geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir, kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146256BIST