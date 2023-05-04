***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 04.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 20.600 0,029 61,25 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 3.000 0,004 61,7 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 61,75 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 8.000 0,011 61,9 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 7.000 0,01 61,95 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 62 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 61,25 TL – 62,00 TL (ağırlıklı ortalama 61,61 TL) fiyat aralığından toplam 48.600 TL nominal değerli EKSUN payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 04.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 48.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,069'dur.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146984BIST