***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 20.600 0,029 61,25 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 3.000 0,004 61,7 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 61,75 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 8.000 0,011 61,9 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 7.000 0,01 61,95 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 62 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.105 0,002 58,75 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,8 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.638 0,008 58,85 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,9 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.000 0,004 58,95 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.500 0,006 59 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.772 0,008 59,05 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 7.728 0,011 59,1 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.395 0,012 59,15 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.662 0,012 59,2 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.048 0,009 59,25 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.702 0,012 59,3 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.000 0,003 59,35 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.000 0,001 59,4 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.000 0,006 59,6 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.050 0,009 59,65 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.500 0,005 59,7 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 401 0,001 59,75 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 9.359 0,013 59,8 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.140 0,007 59,85 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.000 0,007 59,9 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 157 0 60,35 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 843 0,001 60,4 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 3.500 0,005 60,45 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 2.830 0,004 60,5 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 3.136 0,004 60,55 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 4.034 0,006 60,6 -B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 2.000 0,003 60,7 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 08.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 60,35 TL – 60,70 TL (ağırlıklı ortalama 60,54 TL) fiyat aralığından toplam 16.500 TL nominal değerli (16.500 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 08.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 166.100 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,237'dir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148273BIST