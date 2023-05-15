***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan, 15/05/2023 tarihli, Halka Arz'dan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151537BIST