***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEBUBEKİR TİVNİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SIDDIK TİVNİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilOSMAN ARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 09.12.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET ŞAKİR DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilABİDİN ÖZYÖRÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964 Hayır Denetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanAYDIN SEYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964 Hayır Denetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeMEHMET NİHAT ÖMEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964 Hayır Denetim Komitesi Başkan - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162087BIST