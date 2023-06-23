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***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.06.2023 22:26
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ilgili Komitelere ilişkin olarak ekte yer alan  Komite Çalışma Esasları'nın  kabul edilmesine,
"Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üç üyeden oluşmasına, başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun, üyeliklerine ise ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abidin ÖZYÖRÜK'ün ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın SEYMAN'ın atanmalarına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin  üç üyeden oluşmasına, başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın SEYMAN'ın, üyeliklerine ise ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abidin ÖZYÖRÜK'ün atanmalarına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abidin ÖZYÖRÜK'ün, üyeliklerine ise ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın SEYMAN'ın ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Ferdi ATAY'ın atanmalarına,
karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162085


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