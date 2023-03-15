***EKSUN* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.03.2023 15:13
***EKSUN******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125126
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0463
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,3194
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.181,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 19,98
|Açılış
|: 1.181,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9851
|18,9915
|% 0,09
|
|Euro
|20,0361
|20,0471
|% -1,56
|
|Sterlin
|22,7524
|22,8665
|% -1,09
|
|Frank
|20,4048
|20,5277
|% -1,32
|
|Riyal
|5,0378
|5,0630
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|28,11
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|19,98
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.964
|8.036
|122,00
|
|Yarım
|3.891
|3.932
|60,00
|
|Çeyrek
|1.945
|1.966
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,14
|
|B. Petrol
|72,34
|72,34
|-5,11
|