***EKSUN* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.03.2023 11:49
***EKSUN******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123371
BIST
15:515.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -78,14
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5118,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5120,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1160
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:511.160,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 19,88
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ALFAS
|291,70
|282.622.997
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.378.674
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.687.633
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|395.324.667
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,06
|115.042.442
|% -9,24
|
|CANTE
|60,55
|210.477.411
|% -8,74
|
|ISKPL
|5,86
|33.621.892
|% -8,44
|
|ASTOR
|53,75
|4.030.214.873
|% 2,97
|
|EREGL
|40,26
|3.191.168.544
|% -1,23
|
|ISCTR
|14,09
|3.111.412.057
|% -3,23
|
|SASA
|116,40
|2.813.259.257
|% 4,49
|
|THYAO
|136,00
|2.383.903.497
|% -1,95
|
|ISCTR
|14,09
|3.111.412.057
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,15
|2.122.958.658
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,04
|1.347.297.008
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,46
|345.603.330
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,71
|2.093.083.496
|% -4,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9710
|18,9754
|% 0,04
|
|Euro
|20,2924
|20,2982
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,8839
|22,9987
|% 0,63
|
|Frank
|20,7788
|20,9039
|% 1,34
|
|Riyal
|5,0383
|5,0635
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
BASCM, TSKB, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 66 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 175 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem