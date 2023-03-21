***EKSUN* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
21.03.2023 08:40
***EKSUN******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İhraççı) paylarının 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, İhraççı şirketin pay dağıtım kararına göre yüzde beşten fazla pay alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 1.962.500 % 9,79 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. 1.437.500 % 7,17 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126549
BIST
10:524.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -33,25
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5219,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5220,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0833
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:521.208,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.208,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:52
|AKFYE
|14,33
|2.279.058
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.003.381
|% 9,93
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ONCSM
|119,00
|55.034.398
|% 7,50
|
|CLEBI
|581,50
|91.402.631
|% 6,56
|
|SDTTR
|123,60
|242.171.737
|% -7,21
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|AVOD
|3,00
|38.465.566
|% -6,25
|
|ALFAS
|309,20
|228.958.665
|% -6,22
|
|EPLAS
|48,14
|14.039.711
|% -6,16
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.386.327
|% -4,88
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|THYAO
|124,50
|856.112.404
|% -1,27
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|ADESE
|1,57
|61.077.131
|% 4,67
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0236
|19,0267
|% 0,12
|
|Euro
|20,4207
|20,4314
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% -0,15
|
|Frank
|20,3872
|20,5100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0484
|5,0737
|% 0,08
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.135
|8.227
|-15,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,82
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -0.53 ) 5, 431
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, GOKNR, THYAO
-
11:07XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 12, 203.00 milyon TL de
-
11:07ASTOR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 55.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 281, 861 adet işlem
-
11:06IHAAS
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 127.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887 adet işlem