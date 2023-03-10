***EKSUN* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***EKSUN******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EKSUN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk 1 - Şirket Esas SözleşmesiEk 2a - Şirket Yönetim Kurulu İç YönergesiEk 2b - Şirket Yönertim Kurulu İç Yönergesinin Yer Aldığı TTSGEk 3 - 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 ve 30.09.2022 Tarihlerine İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim RaporuEk 4a - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk BeyanıEk 4b - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122931BIST