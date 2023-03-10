***EKSUN* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***EKSUN******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EKSUN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk 9a - Gayrimenkul Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122941BIST