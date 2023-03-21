***EKSUN* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 08:39
***EKSUN******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EKSUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126548
BIST
10:534.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,20
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5319,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5320,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0858
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:531.208,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.208,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:53
|AKFYE
|14,33
|2.279.058
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.003.381
|% 9,93
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ONCSM
|119,00
|55.034.398
|% 7,50
|
|CLEBI
|581,50
|91.402.631
|% 6,56
|
|SDTTR
|123,60
|242.171.737
|% -7,21
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|AVOD
|3,00
|38.465.566
|% -6,25
|
|ALFAS
|309,20
|228.958.665
|% -6,22
|
|EPLAS
|48,14
|14.039.711
|% -6,16
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.386.327
|% -4,88
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|THYAO
|124,50
|856.112.404
|% -1,27
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|ADESE
|1,57
|61.077.131
|% 4,67
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0223
|19,0270
|% 0,12
|
|Euro
|20,4218
|20,4339
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% -0,15
|
|Frank
|20,3872
|20,5100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0484
|5,0737
|% 0,08
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-13,08
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.142
|8.231
|-11,00
|
|Yarım
|3.990
|4.027
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.996
|2.014
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,62
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:08PKART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 970 adet işlem
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -0.53 ) 5, 431
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, GOKNR, THYAO
-
11:07XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 12, 203.00 milyon TL de
-
11:07ASTOR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 55.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 281, 861 adet işlem