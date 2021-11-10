***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.11.2021 15:34
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 371
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSK2228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.800.000
Kupon Sayısı 11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022
3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022
4 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
5 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022
6 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
7 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022
8 03.08.2022 02.08.2022 03.08.2022
9 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
10 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
11 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDEVKSK2228 ISIN kodlu Kira Sertifikası ihracı, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiştir. Kira Sertifikası ihracından sağlanan ihraç geliri, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına ve Kira Sertifikası sahipleri hesabına açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabına (ÖFH) aktarılmıştır. Aktarılan fon, ÖFH'da iklim değişikliğine ve çevreye katkı sağlayan projelerde değerlendirilmektedir. Bağımsız bir değerlendirme firmasından, Yeşil Kira Sertifikası ihracı yoluyla finanse edilecek yatırım projelerinin çevresel ve sosyal açıdan değerlendirilerek yatırımcıların karar verme süreçlerine katkı sağlayacak ikinci taraf görüşü de alınmış ve ihraç aşamasında yatırımcılarla paylaşılmıştır. İhraç edilen 11 dönemsel getiri ödemeli kira sertifikalarının her bir dönemsel getiri ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken dönemsel getiri ödemesi tarihinden 1 gün önce gün sonunda açıklanan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının, 90/10 kâr paylaşım oranı üzerinden hesaplanan brüt getiri oranı dikkate alınacaktır. İlgili oran dönemsel ödeme tarihinden 1(bir) iş günü önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır. ÖFH'nın haftalık olarak hesaplanan getirisi ise Emlak Katılım'ın internet sitesinde, ihracın vadesi boyunca, her hafta duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sürdürülebilir Finans_Yeşil ve Sosyal Sukuk Kılavuzu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976818
BIST