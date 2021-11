***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.11.2022Vade (Gün Sayısı) 371Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSK2228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.800.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.20212 10.01.2022 07.01.2022 10.01.20223 09.02.2022 08.02.2022 09.02.20224 16.03.2022 15.03.2022 16.03.20225 20.04.2022 19.04.2022 20.04.20226 25.05.2022 24.05.2022 25.05.20227 29.06.2022 28.06.2022 29.06.20228 03.08.2022 02.08.2022 03.08.20229 07.09.2022 06.09.2022 07.09.202210 12.10.2022 11.10.2022 12.10.202211 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDEVKSK2228 ISIN kodlu Kira Sertifikası ihracı, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiştir. Kira Sertifikası ihracından sağlanan ihraç geliri, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına ve Kira Sertifikası sahipleri hesabına açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabına (ÖFH) aktarılmıştır. Aktarılan fon, ÖFH'da iklim değişikliğine ve çevreye katkı sağlayan projelerde değerlendirilmektedir. Bağımsız bir değerlendirme firmasından, Yeşil Kira Sertifikası ihracı yoluyla finanse edilecek yatırım projelerinin çevresel ve sosyal açıdan değerlendirilerek yatırımcıların karar verme süreçlerine katkı sağlayacak ikinci taraf görüşü de alınmış ve ihraç aşamasında yatırımcılarla paylaşılmıştır. İhraç edilen 11 dönemsel getiri ödemeli kira sertifikalarının her bir dönemsel getiri ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken dönemsel getiri ödemesi tarihinden 1 gün önce gün sonunda açıklanan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının, 90/10 kâr paylaşım oranı üzerinden hesaplanan brüt getiri oranı dikkate alınacaktır. İlgili oran dönemsel ödeme tarihinden 1(bir) iş günü önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır. ÖFH'nın haftalık olarak hesaplanan getirisi ise Emlak Katılım'ın internet sitesinde, ihracın vadesi boyunca, her hafta duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sürdürülebilir Finans_Yeşil ve Sosyal Sukuk Kılavuzu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976818BIST