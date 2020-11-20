***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)48.393DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-12.978Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.978Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-16.569Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317Yeni Bakiye750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 0 0 48.393 35.415Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.803Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0Dönem Sonu Bakiyeler750.000 0 0 28.891 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 396.085 9.317 48.393 1.219.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 624.716 242.184Kredilerden Alınan Kar Payları488.545 189.639Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler6.097 2.168Bankalardan Alınan Gelirler0 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler128.720 49.723Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar42.441 12.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar42.421 20.860İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler43.858 16.705Finansal Kiralama Gelirleri679 469Diğer Kar Payı Gelirleri675 185KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -355.628 -144.051Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-248.289 -84.855Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-53.381 -21.821Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-21.518 -11.061İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-26.320 -23.087Kiralama Kar Payı Giderleri-6.120 -3.227Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)269.088 98.133NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.362 5.842Alınan Ücret ve Komisyonlar20.659 9.296Gayri Nakdi Kredilerden5.357 2.398Diğer3 15.302 6.898Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.297 -3.454Gayri Nakdi Kredilere-39 -10Diğer3 -8.258 -3.444TEMETTÜ GELİRLERİ4 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5 30.133 5.656Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.062 -5.278Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-86.235 2.651Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)113.306 8.283DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6 80.985 27.279FAALİYET BRÜT KÂRI392.568 136.910BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )7 -103.570 -14.822DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )7 -51.169 -13.757PERSONEL GİDERLERİ (-)-94.766 -37.218DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -79.681 -28.051NET FAALİYET KARI (ZARARI)63.382 43.062BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.382 43.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -14.989 -4.341Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-63.579 -32.607Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi48.590 28.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)48.393 38.721DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI48.393 38.721Grubun Karı (Zararı)48.393 38.721Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00065000 0,00052000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.320.776 2.643.163 3.963.939Nakit ve Nakit Benzerleri122.351 2.119.857 2.242.208Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 121.359 1.623.342 1.744.701Bankalar2 1.035 497.250 498.285Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-43 -735 -778Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 216.755 275.682 492.437Devlet Borçlanma Senetleri216.755 275.682 492.437Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 980.944 247.121 1.228.065Devlet Borçlanma Senetleri973.285 247.121 1.220.406Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 726 503 1.229Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı726 503 1.229Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.145.543 5.555.147 11.700.690Krediler6 6.342.895 4.037.920 10.380.815Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 20.865 257 21.122İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 1.550.682 1.550.682Devlet Borçlanma Senetleri0 1.550.682 1.550.682Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)6 -218.217 -33.712 -251.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 25.093 0 25.093Satış Amaçlı25.093 0 25.093Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 200.395 0 200.395MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 36.463 0 36.463Şerefiye0 0 0Diğer36.463 0 36.463YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 88.388 0 88.388DİĞER AKTİFLER15 241.888 228 242.116VARLIKLAR TOPLAMI8.058.546 8.198.538 16.257.084YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 4.452.586 6.026.495 10.479.081ALINAN KREDİLER2 1.750 554.949 556.699PARA PİYASALARINA BORÇLAR125.137 0 125.137İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.978.418 0 1.978.418GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER698 0 698Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3 698 0 698Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 99.384 0 99.384KARŞILIKLAR6 46.574 55.785 102.359Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.532 0 4.532Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar42.042 55.785 97.827CARİ VERGİ BORCU7 17.055 0 17.055ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.526.290 1.526.290Krediler0 1.526.290 1.526.290Diğer Borçlanma Araçları0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER151.832 423 152.255ÖZKAYNAKLAR11 1.218.555 1.153 1.219.708Ödenmiş Sermaye750.000 0 750.000Sermaye Yedekleri27.723 1.168 28.891Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri27.723 1.168 28.891Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-12.963 -15 -12.978Kar Yedekleri396.085 0 396.085Yasal Yedekler275.857 0 275.857Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler120.228 0 120.228Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar57.710 0 57.710Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.317 0 9.317Dönem Net Kâr veya Zararı48.393 0 48.393Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.091.989 8.165.095 16.257.084Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.255.486 1.567.974 2.823.460GARANTİ VE KEFALETLER1 978.840 1.285.637 2.264.477Teminat Mektupları934.102 745.526 1.679.628Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları934.102 745.526 1.679.628Banka Kredileri31.000 506.119 537.119İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri31.000 506.119 537.119Akreditifler13.738 33.992 47.730Belgeli Akreditifler13.738 33.992 47.730Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER1 243.142 172.206 415.348Cayılamaz Taahhütler243.142 172.206 415.348Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri11.312 34.101 45.413İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri218.336 0 218.336Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri13.494 0 13.494İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 138.105 138.105Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR33.504 110.131 143.635Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar33.504 110.131 143.635Vadeli Alım-Satım İşlemleri33.504 34.520 68.024Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.774 17.260 34.034Vadeli Döviz Satım İşlemleri16.730 17.260 33.990Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 75.611 75.611Diğer0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER50.147.915 6.106.994 56.254.909EMANET KIYMETLER3.284.392 2.064.072 5.348.464Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.643.707 0 1.643.707Tahsile Alınan Çekler441.846 42.919 484.765Tahsile Alınan Ticari Senetler16.605 0 16.605Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler894 0 894Emanet Kıymet Alanlar1.181.340 2.021.153 3.202.493REHİNLİ KIYMETLER46.863.523 4.042.922 50.906.445Menkul Kıymetler61.650 0 61.650Teminat Senetleri0 0 0Emtia491.385 0 491.385Varant0 0 0Gayrimenkul2.803.213 0 2.803.213Diğer Rehinli Kıymetler43.507.275 4.042.922 47.550.197Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI51.403.401 7.674.968 59.078.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-158.330Alınan Kar Payları459.427Ödenen Kar Payları-289.088Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar20.659Elde Edilen Diğer Kazançlar69.192Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-94.615Ödenen Vergiler-18.224Diğer-305.681Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim93.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış479.837Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-610.681Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.340.411Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.254Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)332.329Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.846.700Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)372.439Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-64.863YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.258.428İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-79.737Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller749Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.190.086Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.056Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-4.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.661.236Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit238.076.458Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-236.405.632İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-9.590DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi349.097Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)687.042Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar938.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889398BIST