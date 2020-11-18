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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2020 17:15



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir İSTANBUL Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.10.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden   07.12.2020 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.   Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM: 1.Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi. 2.Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 3.21.09.2020 tarihli ve 575 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyesinin görevlendirilmesinin müzakere edilmesi. 4.Sermaye artırımına ve Banka Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin 30.10.2020 tarihli ve 674 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararının müzakere edilmesi. 5.Dilekler ve kapanış.  Madde Numarası
26.06.2020 Tarih Genel Kurul Onaylı Madde
Taslak Madde

6. SERMAYE
Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 75.000.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 750.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Paylardan 74.999.991.604,80 adedi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Bakanlığın sermayedeki payı % 99,99'dur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait bu payların 74.730.000.000,00 adedi A Grubu, 269.991.604,80 adedi B Grubudur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 74.999.991.604,80 adet paya karşılık taahhüt edilen 749.999.916,05 Türk Lirası değerindeki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesinin 8.395,20 adet paya karşılık gelen 83,95 Türk Lirası değerindeki kısmı gerçek ve tüzel diğer kişilere aittir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bu sermayenin 8.113 paya karşılık gelen 81,13 Türk Lirası değerindeki kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş, 282,20 adet paya karşılık gelen 2,82 Türk Lirası değerindeki kısmı henüz ödenmemiştir. Banka hisse senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin yükümlülükleri, pay sahiplerinin hakları, payların devri, payların bölünmezliği konuları Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 102.691.549.916,00 adet paya ayrılmış, toplam 1.026.915.499,16 Türk Lirası değerindedir. Paylardan 102.691.541.520,80 adedi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Bakanlığın sermayedeki payı % 99,99'dur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait bu payların 102.321.863.424,83 adedi A Grubu, 369.678.095,97 adedi B Grubudur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 102.691.541.520,80 adet paya karşılık taahhüt edilen 1.026.915.415,21 Türk Lirası değerindeki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesinin 8.395,20 adet paya karşılık gelen 83,95 Türk Lirası değerindeki kısmı gerçek ve tüzel diğer kişilere aittir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bu sermayenin 8.113 paya karşılık gelen 81,13 Türk Lirası değerindeki kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş, 282,20 adet paya karşılık gelen 2,82 Türk Lirası değerindeki kısmı henüz ödenmemiştir. Banka hisse senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin yükümlülükleri, pay sahiplerinin hakları, payların devri, payların bölünmezliği konuları Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası AnonBildirim/889090


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