***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:11
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Denizli Şubesi, Topraklık Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :13A Pamukkale / Denizli adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923698
BIST
13:591.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
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|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
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1.445
En Düşük
1.429
13:598,1464
En Yüksek
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|: 0,55%
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|: 8,1350
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|Önceki Kapanış
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8,1660
En Düşük
8,0868
13:599,6261
En Yüksek
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454,74
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler13:57
|NTGAZ
|12,43
|419.438
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|150.766
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|197.247.550
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.296.407
|% 9,99
|
|SNKRN
|42,34
|3.356.927
|% 9,97
|
|IEYHO
|1,17
|41.340.873
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|72.792.260
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|14.410.761
|% -9,97
|
|ORMA
|26,12
|175.623
|% -9,93
|
|IZFAS
|11,93
|65.671.652
|% -8,16
|
|EKGYO
|1,96
|647.616.544
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|595.879.760
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,44
|533.454.062
|% 1,93
|
|KOZAL
|124,60
|498.011.216
|% -1,19
|
|FENER
|38,18
|484.173.911
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,96
|647.616.544
|% -2,97
|
|TSKB
|1,39
|120.556.755
|% 0,00
|
|GARAN
|6,89
|595.879.760
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,44
|533.454.062
|% 1,93
|
|IHLGM
|1,14
|59.846.233
|% -1,72
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1423
|8,1452
|% 0,53
|
|Euro
|9,6170
|9,6257
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,2554
|11,3119
|% 0,26
|
|Frank
|8,6601
|8,7122
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1694
|2,1803
|% 0,78
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,17
|
|Altın Gr.
|454
|455
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|20,57
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|9,96
|
|Çeyrek
|725
|742
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,08
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,74
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