***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 10:12
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. İkitelli Metro Şubesi, İkitelli OSB. Mah. Metro Avm Bina Kapı N1/A A Blok Başakşehir/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940940
BIST
10:181.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.446
10:188,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:1810,4945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4867
10:18525,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 525,67
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ATATP
|31,94
|6.079.364
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.712.047
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|348.837
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ETYAT
|4,01
|1.770.469
|% 6,08
|
|METUR
|20,68
|3.638.077
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,91
|1.391.239
|% -7,57
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|EPLAS
|28,82
|839.662
|% -4,63
|
|MZHLD
|38,30
|232.958
|% -4,49
|
|GARAN
|8,30
|198.788.387
|% 0,12
|
|THYAO
|14,28
|135.171.957
|% 0,00
|
|SISE
|8,22
|109.806.681
|% 0,37
|
|KOZAL
|124,90
|96.422.834
|% -0,32
|
|SASA
|34,58
|80.825.157
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,26
|69.703.967
|% 0,89
|
|GARAN
|8,30
|198.788.387
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|27.575.405
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,00
|32.504.455
|% 0,50
|
|SISE
|8,22
|109.806.681
|% 0,37
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6145
|8,6169
|% 0,05
|
|Euro
|10,4882
|10,4945
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1728
|12,2339
|% 0,00
|
|Frank
|9,5681
|9,6258
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,85
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,53
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:31GOZDE
Yüzde 5.04 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 946, 789 adet işlem
-
10:30GOZDE
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 887, 597 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASELS
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, HALKB
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 11 kaybederek (% -0.01 ) 1, 267