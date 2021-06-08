***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 10:12
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Afyonkarahisar Şubesi, Dumlupınar Mah. Dumlupınar 2 Cad. Bina Kapı N8/1A Merkez/Afyonkarahisar adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940939
BIST
13:391.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:398,5765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:3910,4620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:39521,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,40
|Açılış
|: 521,34
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:39
|MZHLD
|43,74
|2.454.537
|% 9,95
|
|GSDHO
|2,10
|135.410.549
|% 7,14
|
|EPLAS
|30,54
|6.180.266
|% 6,04
|
|BTCIM
|13,55
|62.995.827
|% 5,78
|
|ECZYT
|41,80
|71.866.276
|% 4,50
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|VAKKO
|13,27
|28.355.562
|% -6,68
|
|METUR
|7,02
|10.218.272
|% -6,40
|
|NUGYO
|12,00
|6.066.406
|% -5,88
|
|EUKYO
|5,80
|3.305.212
|% -5,69
|
|EKGYO
|2,04
|542.197.780
|% 2,51
|
|THYAO
|14,41
|529.671.395
|% -0,48
|
|GARAN
|8,27
|401.985.557
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,81
|358.419.657
|% 0,77
|
|BMSCH
|5,71
|222.654.860
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,04
|542.197.780
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|135.410.549
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,22
|76.484.783
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,25
|118.997.088
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|215.177.398
|% 9,93
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5752
|8,5765
|% -0,33
|
|Euro
|10,4580
|10,4620
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1206
|12,1814
|% -0,19
|
|Frank
|9,5366
|9,5940
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2802
|2,2917
|% -0,32
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-3,21
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|-17,00
|
|Tam
|3.431
|3.519
|-15,22
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,36
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,68
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,36
|72,36
|0,14
|