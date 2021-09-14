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***EKTVK* *QNBFL* *TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.09.2021 17:34



***EKTVK******QNBFL******TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TRKSH, EKTVK, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAKA2118 20.000.000 14.09.2021 14.12.2021 16.09.2021
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSA2188 468.000.000 14.09.2021 21.12.2021 16.09.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12234 119.600.000 14.09.2021 11.01.2022 16.09.2021


İlgili Şirketler [TRKSH, EKTVK, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963759


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MTRKS 38,50 231.131.592 % 10,00  
BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
TGSAS 17,32 13.487.150 % 9,97  
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Dolar 8,4414 8,4464 % 0,24  
Euro 9,9900 9,9941 % 0,35  
Sterlin 11,6585 11,7170 % 0,25  
Frank 9,1483 9,2034 % 0,52  
Riyal 2,2456 2,2568 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 12,34  
Altın Gr. 490 490 4,29  
Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,83 23,85 0,09  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,04  
B. Petrol 73,70 73,70 0,19  
Seans Raporu 18:05
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