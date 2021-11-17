***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 10:30
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978259
BIST
11:021.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.696
En Düşük
1.683
11:0210,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0853
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
11:0211,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0878
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
11:02620,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 6,81
|Açılış
|: 620,63
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.241.517
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|BASGZ
|16,87
|164.124.788
|% 7,66
|
|PRKAB
|39,52
|117.203.554
|% 6,81
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,55
|93.098.406
|% -5,93
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|MARKA
|4,00
|636.226
|% -3,38
|
|SISE
|10,32
|605.989.508
|% 3,61
|
|GARAN
|11,96
|458.521.216
|% -0,91
|
|TSPOR
|7,43
|377.136.889
|% 5,99
|
|PETKM
|8,01
|370.658.123
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,28
|306.856.250
|% -2,67
|
|ADESE
|1,06
|113.165.375
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,28
|306.856.250
|% -2,67
|
|ODAS
|1,60
|114.959.817
|% 3,23
|
|SISE
|10,32
|605.989.508
|% 3,61
|
|TSKB
|1,59
|91.961.147
|% 0,63
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3935
|10,4021
|% 0,83
|
|Euro
|11,7563
|11,7684
|% 0,75
|
|Sterlin
|13,9385
|14,0084
|% 0,96
|
|Frank
|11,1204
|11,1874
|% 0,73
|
|Riyal
|2,7638
|2,7776
|% 0,79
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|6,23
|
|Altın Gr.
|618
|618
|4,67
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,35
|0,11
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|-0,49
|