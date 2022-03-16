***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2022 10:04
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ELITE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010770
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
0
En Düşük
0
17:5914,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0395
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7635
En Düşük
14,6641
17:5916,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1275
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0705
17:59906,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 906,97
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
904,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKFGY
|2,50
|45.262.339
|% 0,00
|
|AGHOL
|33,54
|19.246.046
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|5.968.691
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,77
|880.508
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,44
|16.326.770
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|45.262.339
|% 0,00
|
|AGHOL
|33,54
|19.246.046
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|5.968.691
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,77
|880.508
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,44
|16.326.770
|% 0,00
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% 0,00
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 0,00
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,00
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 0,00
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% 0,00
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 0,00
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7243
|14,7387
|% 0,27
|
|Euro
|16,1700
|16,2165
|% 0,79
|
|Sterlin
|19,1566
|19,2527
|% 0,26
|
|Frank
|15,5952
|15,6891
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9119
|3,9315
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-3,15
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,92
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866