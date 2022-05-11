***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:54
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029195
BIST
15:512.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -34,62
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.455
15:5115,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0969
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
15:5116,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1440
|Açılış
|: 16,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
15:51907,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,05
|Açılış
|: 907,46
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULUUN
|10,38
|71.964.031
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|ESCOM
|10,83
|30.711.345
|% 9,95
|
|IMASM
|26,52
|5.518.016
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.830.584
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.871.811
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.677.031
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|138.882.081
|% -9,98
|
|THYAO
|42,08
|2.053.414.348
|% -0,28
|
|SISE
|19,86
|1.727.639.488
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,54
|1.497.892.702
|% -0,18
|
|ASELS
|24,10
|1.391.957.984
|% -0,33
|
|SAHOL
|20,14
|1.131.114.531
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,74
|534.197.799
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,75
|533.698.467
|% -2,06
|
|VAKBN
|4,44
|470.003.041
|% -3,27
|
|DOHOL
|3,69
|359.143.558
|% -3,91
|
|HALKB
|5,64
|517.954.238
|% 0,71
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3284
|15,3432
|% 0,64
|
|Euro
|16,1927
|16,2265
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,8048
|18,8991
|% 0,31
|
|Frank
|15,3640
|15,4565
|% 0,60
|
|Riyal
|4,0780
|4,0984
|% 0,49
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|0,49
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.106
|6.261
|-23,66
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-11,45
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,15
|
Seans Raporu
15:51
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