***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 11:11
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084218
BIST
11:104.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -34,46
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.922
11:1018,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:1019,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:101.077,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.077,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:10
|GLCVY
|31,68
|51.522.352
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|269.244.189
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|77.941.016
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|91.463.608
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.340.390
|% -9,94
|
|SASA
|108,10
|491.348.689
|% -9,92
|
|PRDGS
|12,80
|39.554.244
|% -9,54
|
|BFREN
|3.553,00
|31.952.978
|% -8,90
|
|THYAO
|130,30
|3.078.778.567
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,21
|1.869.955.901
|% 3,05
|
|EREGL
|40,98
|1.494.235.895
|% -1,06
|
|KOZAL
|391,60
|1.016.525.816
|% -0,10
|
|TUPRS
|482,00
|990.152.667
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,21
|901.636.163
|% 0,98
|
|KRDMD
|15,21
|1.869.955.901
|% 3,05
|
|ADESE
|1,80
|177.405.938
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,69
|199.664.889
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,35
|597.691.216
|% -0,86
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6356
|18,6382
|% 0,02
|
|Euro
|19,6517
|19,6611
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8192
|22,9337
|% -0,00
|
|Frank
|19,8228
|19,9422
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.209
|7.269
|-5,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,74
|85,74
|0,17
|
Seans Raporu
11:10
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, TOASO
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11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 2 kaybederek (% -0.74 ) 4, 304
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