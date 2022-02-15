***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıElite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMeyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.02.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı6,1625 TLToplam Tutar308.124,15 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,10Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYaşar Eşmekaya (%50) - Çağrı Eşmekaya (%50)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirket ortağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynak YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşlem tutarının mevzuatta düzenlenen değerlerden düşük olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına ilişkin 05.11.2021 tarihli yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından verilen ve halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün yerine getirilmesi amacıylaSn. Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya ait 25.000,- TL nominal değerli ve Sn. Çağrı Eşmekaya'ya ait 25.000,- TL nominal değerli toplam 50.000,- TL nominal değerli Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Elite Meyve Suyu) paylarının tamamının satın alınmasına, Satın alma değerinin, SPK'nın yukarıda ifade edilen yazısında belirtildiği üzere Elite Meyve Suyu'nun 31.12.2021 tarihli özkaynak değeri esas alınarak belirlenmesine, Elite Meyve Suyu'nun 31.12.2021 tarihli özkaynak değerinin tespiti amacıyla Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporda Elite Meyve Suyu'nun özkaynak değeri 308.124,15 TL olarak tespit edildiğinden, Elite Meyve Suyu'nun sermayesinin tamamını temsil eden 50.000,- TL nominal değerli payların özkaynak değeri üzerinden 308.124,- TL karşılığında satın alınmasına ve satın alma bedelinin peşin olarak ödenmesine, Satın alma bedeli olan 308.124,- TL'nin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/2-a bendinde belirtilen kamuya açıklanan son bilançoya göre şirketimiz aktif toplamının (318,9 milyon TL) veya Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık satış hasılatının (205,6 milyon TL) %5'ini aşmaması nedeniyle (yönetim kurulu karar tarihinden önce şirketimiz paylarının Borsa'da oluşan altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması mevcut olmadığından karşılaştırmaya alınmamış olmakla birlikte, şirketimizin işlem gördüğü süreye ilişkin ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak hesaplanan toplam şirket değeri 1,15 milyar TL olduğu ve satın alma bedelinin toplam şirket değerinin binde birinden dahi düşük olduğu dikkate alınarak) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca değerleme yaptırılmamasına, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca, satın alma işleminin tarafı olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Sn. Çağrı Eşmekaya'nın iş bu yönetim kurulu kararı için oy kullanmamalarına,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001904BIST