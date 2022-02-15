***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.02.2022 18:15
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.02.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,1625 TL
Toplam Tutar
308.124,15 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yaşar Eşmekaya (%50) - Çağrı Eşmekaya (%50)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirket ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem tutarının mevzuatta düzenlenen değerlerden düşük olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz paylarının halka arz izahnamesini onaylamasına ilişkin 05.11.2021 tarihli yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından verilen ve halka arz izahnamesinde ilan edilen taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla
Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya ait 25.000,- TL nominal değerli ve Sn. Çağrı Eşmekaya'ya ait 25.000,- TL nominal değerli toplam 50.000,- TL nominal değerli Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Elite Meyve Suyu) paylarının tamamının satın alınmasına, Satın alma değerinin, SPK'nın yukarıda ifade edilen yazısında belirtildiği üzere Elite Meyve Suyu'nun 31.12.2021 tarihli özkaynak değeri esas alınarak belirlenmesine, Elite Meyve Suyu'nun 31.12.2021 tarihli özkaynak değerinin tespiti amacıyla Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporda Elite Meyve Suyu'nun özkaynak değeri 308.124,15 TL olarak tespit edildiğinden, Elite Meyve Suyu'nun sermayesinin tamamını temsil eden 50.000,- TL nominal değerli payların özkaynak değeri üzerinden 308.124,- TL karşılığında satın alınmasına ve satın alma bedelinin peşin olarak ödenmesine, Satın alma bedeli olan 308.124,- TL'nin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/2-a bendinde belirtilen kamuya açıklanan son bilançoya göre şirketimiz aktif toplamının (318,9 milyon TL) veya Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık satış hasılatının (205,6 milyon TL) %5'ini aşmaması nedeniyle (yönetim kurulu karar tarihinden önce şirketimiz paylarının Borsa'da oluşan altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması mevcut olmadığından karşılaştırmaya alınmamış olmakla birlikte, şirketimizin işlem gördüğü süreye ilişkin ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak hesaplanan toplam şirket değeri 1,15 milyar TL olduğu ve satın alma bedelinin toplam şirket değerinin binde birinden dahi düşük olduğu dikkate alınarak) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca değerleme yaptırılmamasına, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca, satın alma işleminin tarafı olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Sn. Çağrı Eşmekaya'nın iş bu yönetim kurulu kararı için oy kullanmamalarına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001904
BIST