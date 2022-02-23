***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 20:28
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
293.627.661 205.691.715
Satışların Maliyeti
-93.900.963 -93.842.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.726.698 111.848.921
BRÜT KAR (ZARAR)
199.726.698 111.848.921
Genel Yönetim Giderleri
-9.069.720 -8.771.973
Pazarlama Giderleri
-71.331.952 -31.461.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.356.806 -456.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.355.094 6.373.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.103.299 -7.016.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.220.015 70.516.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.170.436 -2.497.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.049.579 68.018.988
Finansman Gelirleri
22.885.004 25.653.195
Finansman Giderleri
-82.466.353 -56.801.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.468.230 36.870.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.849.218 -7.491.582
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.835.686 -7.544.790
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.532 53.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.619.012 29.378.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.619.012 29.378.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.619.012 29.378.768
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.886.640 -52.950.390
Dönem Karı (Zararı)
37.619.012 29.378.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.127.551 9.118.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.572.672 3.418.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-736.017 510.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.290.896 4.347.665
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 841.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.633.203 -91.447.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.536.247 -53.278.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.133.947 -26.715.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.699.036 -26.801.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.329.233 17.613.756
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.900 -2.265.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.000.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.886.640 -52.950.390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.679.785 -2.627.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649.686 -2.627.806
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-30.099 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.920.264 83.161.659
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.200.000 200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.200.000 200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.205.329 66.236.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.913.221 0
Ödenen Faiz
-2.025.235 0
Alınan Faiz
7.173.758 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.849.218 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31.128.851 16.725.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.353.839 27.583.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.353.839 27.583.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.557.007 19.973.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.910.846 47.557.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
93.910.846 47.557.007
Finansal Yatırımlar
30.099 0
Ticari Alacaklar
177.699.187 78.162.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
141.147.858 64.955.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.551.329 13.207.911
Diğer Alacaklar
6.665.149 29.574.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 19.943.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.665.149 9.630.612
Stoklar
78.888.178 76.189.142
Peşin Ödenmiş Giderler
4.879.618 3.466.481
Diğer Dönen Varlıklar
8.269.470 4.690.844
ARA TOPLAM
370.342.547 239.640.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
370.342.547 239.640.465
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
63.402.599 57.419.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.884 2.412.246
Peşin Ödenmiş Giderler
473.722 690.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
131.000 315.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.086.205 60.837.329
TOPLAM VARLIKLAR
434.428.752 300.477.794
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.735.833 13.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 71.396.037
Ticari Borçlar
53.659.317 37.330.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.659.317 37.330.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.513.388 1.205.176
Diğer Borçlar
14.855 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.855 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.065.075 960.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.835.686 7.544.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
521.790 477.981
ARA TOPLAM
179.345.944 118.928.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.345.944 118.928.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.117.876 45.635.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.006.068 1.742.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.006.068 1.742.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
454.948 295.008
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
103.616 779.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.682.508 48.451.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.028.452 167.380.153
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
236.400.300 133.097.641
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.341 24.341
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
61.200.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.568.047 35.084.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.568.047 35.084.400
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.577.330 34.973.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
990.717 111.149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.772.200 2.403.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.216.700 16.206.710
Net Dönem Karı veya Zararı
37.619.012 29.378.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.400.300 133.097.641
TOPLAM KAYNAKLAR
434.428.752 300.477.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 24.341 -200.000 0 2.712.944 19.087.536 1.144.802 21.652.514 54.422.137 0 54.422.137
Transferler
41.166 21.611.348 -21.652.514 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.371.456 29.378.768 61.750.224 0 61.750.224
Dönem Karı (Zararı)
29.378.768 29.378.768 0 29.378.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.371.456 32.371.456 0 32.371.456
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
200.000 -16.725.280 33.450.560 16.925.280 0 16.925.280
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641
Transferler
1.368.778 28.009.990 -29.378.768 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
483.647 37.619.012 38.102.659 0 38.102.659
Dönem Karı (Zararı)
37.619.012 37.619.012 0 37.619.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
483.647 483.647 0 483.647
Sermaye Arttırımı
4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
61.200.000 61.200.000 0 61.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 24.341 0 61.200.000 35.568.047 3.772.200 44.216.700 37.619.012 236.400.300 0 236.400.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.619.012 29.378.768
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.568.047 35.084.400
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.040.878 31.436.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.359.955 38.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.167.214 3.609.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.167.214 3.609.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.568.047 35.084.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.187.059 64.463.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.187.059 64.463.168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003908
BIST