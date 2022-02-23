***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat293.627.661 205.691.715Satışların Maliyeti-93.900.963 -93.842.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)199.726.698 111.848.921BRÜT KAR (ZARAR)199.726.698 111.848.921Genel Yönetim Giderleri-9.069.720 -8.771.973Pazarlama Giderleri-71.331.952 -31.461.041Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.356.806 -456.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.355.094 6.373.571Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.103.299 -7.016.289ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.220.015 70.516.755Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.170.436 -2.497.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.049.579 68.018.988Finansman Gelirleri22.885.004 25.653.195Finansman Giderleri-82.466.353 -56.801.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.468.230 36.870.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.849.218 -7.491.582Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.835.686 -7.544.790Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-13.532 53.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.619.012 29.378.768DÖNEM KARI (ZARARI)37.619.012 29.378.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.619.012 29.378.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.886.640 -52.950.390Dönem Karı (Zararı)37.619.012 29.378.768Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.127.551 9.118.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.572.672 3.418.603Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-736.017 510.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.290.896 4.347.665Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 841.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.633.203 -91.447.354Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-99.536.247 -53.278.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.133.947 -26.715.821Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.699.036 -26.801.605Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.329.233 17.613.756Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler138.900 -2.265.365İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.000.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.886.640 -52.950.390YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.679.785 -2.627.806Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.649.686 -2.627.806Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-30.099 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.920.264 83.161.659Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.200.000 200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.200.000 200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri83.205.329 66.236.379Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.913.221 0Ödenen Faiz-2.025.235 0Alınan Faiz7.173.758 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.849.218 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)31.128.851 16.725.280YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.353.839 27.583.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.353.839 27.583.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.557.007 19.973.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.910.846 47.557.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri93.910.846 47.557.007Finansal Yatırımlar30.099 0Ticari Alacaklar177.699.187 78.162.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar141.147.858 64.955.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.551.329 13.207.911Diğer Alacaklar6.665.149 29.574.051İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 19.943.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.665.149 9.630.612Stoklar78.888.178 76.189.142Peşin Ödenmiş Giderler4.879.618 3.466.481Diğer Dönen Varlıklar8.269.470 4.690.844ARA TOPLAM370.342.547 239.640.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR370.342.547 239.640.465DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar63.402.599 57.419.551Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.884 2.412.246Peşin Ödenmiş Giderler473.722 690.528Ertelenmiş Vergi Varlığı131.000 315.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.086.205 60.837.329TOPLAM VARLIKLAR434.428.752 300.477.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar111.735.833 13.321Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 71.396.037Ticari Borçlar53.659.317 37.330.084İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar53.659.317 37.330.084Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.513.388 1.205.176Diğer Borçlar14.855 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.855 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.065.075 960.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.835.686 7.544.790Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler521.790 477.981ARA TOPLAM179.345.944 118.928.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.345.944 118.928.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.117.876 45.635.060Uzun Vadeli Karşılıklar1.006.068 1.742.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.006.068 1.742.085Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü454.948 295.008Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler103.616 779.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.682.508 48.451.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER198.028.452 167.380.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar236.400.300 133.097.641Ödenmiş Sermaye54.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.341 24.341Paylara İlişkin Primler (İskontolar)61.200.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.568.047 35.084.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.568.047 35.084.400Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.577.330 34.973.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)990.717 111.149Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.772.200 2.403.422Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.216.700 16.206.710Net Dönem Karı veya Zararı37.619.012 29.378.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR236.400.300 133.097.641TOPLAM KAYNAKLAR434.428.752 300.477.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 24.341 -200.000 0 2.712.944 19.087.536 1.144.802 21.652.514 54.422.137 0 54.422.137Transferler41.166 21.611.348 -21.652.514 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.371.456 29.378.768 61.750.224 0 61.750.224Dönem Karı (Zararı)29.378.768 29.378.768 0 29.378.768Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.371.456 32.371.456 0 32.371.456Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)200.000 -16.725.280 33.450.560 16.925.280 0 16.925.280Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 24.341 0 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 24.341 0 0 35.084.400 2.403.422 16.206.710 29.378.768 133.097.641 0 133.097.641Transferler1.368.778 28.009.990 -29.378.768 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)483.647 37.619.012 38.102.659 0 38.102.659Dönem Karı (Zararı)37.619.012 37.619.012 0 37.619.012Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)483.647 483.647 0 483.647Sermaye Arttırımı4.000.000 4.000.000 0 4.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)61.200.000 61.200.000 0 61.200.000Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 24.341 0 61.200.000 35.568.047 3.772.200 44.216.700 37.619.012 236.400.300 0 236.400.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37.619.012 29.378.768DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.568.047 35.084.400Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.040.878 31.436.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.359.955 38.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.167.214 3.609.297Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.167.214 3.609.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.568.047 35.084.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.187.059 64.463.168Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları73.187.059 64.463.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003908BIST