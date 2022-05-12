***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat140.123.886 48.768.030Satışların Maliyeti-43.311.406 -16.667.266TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.812.480 32.100.764BRÜT KAR (ZARAR)96.812.480 32.100.764Genel Yönetim Giderleri-2.700.074 -2.205.142Pazarlama Giderleri-43.587.964 -6.820.971Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -595.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.482.157 24.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.784.857 -178.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.221.742 22.324.993FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.221.742 22.324.993Finansman Gelirleri29.072.699 12.455.352Finansman Giderleri-44.899.433 -23.197.986SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.395.008 11.582.359Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.517.944 -2.080.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.575.843 -2.155.955Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri57.899 75.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.877.064 9.501.486DÖNEM KARI (ZARARI)25.877.064 9.501.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.877.064 9.501.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.326.681 -22.237.448Dönem Karı (Zararı)25.877.064 38.029.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.896.443 6.142.224Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler171.488 3.572.672Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.292.922 -763.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.259.843 3.296.823Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-308.124 36.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler553.174 -66.408.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.853.000 -191.937.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.096.962 26.415.907Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.232.488 -2.699.036Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.419.864 97.202.461Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-878.164 609.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 4.000.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.326.681 -22.237.448YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.233.568 -3.485.171Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.265.031 -3.453.709Türev Araçlardan Nakit Girişleri31.463 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -31.462FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.983.419 69.920.263Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 61.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.794.915 83.205.329Kredilerden Nakit Girişleri1.794.915 83.205.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.390.219 -99.913.221Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.390.219 -99.913.221Ödenen Faiz-671.439 -2.025.235Alınan Faiz1.945.781 7.173.758Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.517.944 -10.849.218Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-144.513 31.128.850YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.890.306 44.197.644NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.890.306 44.197.644DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.129.329 49.931.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.239.023 94.129.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri52.239.023 94.129.329Finansal Yatırımlar0 31.463Ticari Alacaklar199.052.786 177.199.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar165.627.600 140.231.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar33.425.186 36.968.252Diğer Alacaklar4.606.948 6.672.149İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar555.379 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.051.569 6.672.149Stoklar85.120.666 78.888.178Peşin Ödenmiş Giderler3.173.614 4.887.131Diğer Dönen Varlıklar4.146.307 8.481.836ARA TOPLAM348.339.344 370.289.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR348.339.344 370.289.872DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar65.306.263 63.702.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar740.051 78.884Peşin Ödenmiş Giderler491.007 473.722Ertelenmiş Vergi Varlığı1.809.563 132.191TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.346.884 64.387.196TOPLAM VARLIKLAR416.686.228 434.677.068KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44.550.699 111.735.833Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar74.813.483 53.393.619İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar74.813.483 53.393.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.451.545 1.529.106Diğer Borçlar150.595 40.759İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar150.595 40.759Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.452.100 1.266.091Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.575.843 10.835.686Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler485.593 813.162ARA TOPLAM132.479.858 17 132.479.858 179.614.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.912.791 17.117.876Uzun Vadeli Karşılıklar8.304.798 1.011.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.304.798 1.011.876Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü454.948 454.948Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.110 103.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.684.647 18.688.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER160.164.505 198.302.572ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar256.521.723 236.374.496Ödenmiş Sermaye54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.341 24.341Paylara İlişkin Primler (İskontolar)61.200.000 61.200.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-258.124 50.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.175.674 35.597.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.175.674 35.597.387Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.465.660 30.929.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.289.986 4.668.179Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.782.200 3.782.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.720.568 43.691.296Net Dönem Karı veya Zararı25.877.064 38.029.272TOPLAM ÖZKAYNAKLAR256.521.723 236.374.496TOPLAM KAYNAKLAR416.686.228 434.677.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 24.341 0 50.000 35.077.611 2.413.421 16.107.792 28.952.283 132.625.447 0 132.625.447Transferler1.368.779 27.583.504 -28.952.283 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)519.776 38.029.272 38.549.048 0 38.549.048Dönem Karı (Zararı)38.029.272 38.029.272 0 38.029.272Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)519.776 519.776 0 519.776Sermaye Arttırımı4.000.000 4.000.000 0 4.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)61.200.000 61.200.000 0 61.200.000Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496Transferler38.029.272 -38.029.272 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.421.713 25.877.064 20.455.351 0 20.455.351Dönem Karı (Zararı)25.877.064 25.877.064 0 25.877.064Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.421.713 -5.421.713 0 -5.421.713Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-308.124 -308.124 0 -308.124Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 24.341 61.200.000 -258.124 30.175.674 3.782.200 81.720.568 25.877.064 256.521.723 0 256.521.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25.877.064 9.501.486DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.175.674 35.860.915Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.465.660 31.436.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.640.763 1.009.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.350.777 3.414.444Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.350.777 3.414.444Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.175.674 35.860.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.052.738 45.362.401Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.052.738 45.362.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030003BIST