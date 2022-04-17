***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.9 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması.10 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması.12 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 17 / 03 / 2022 tarihinde saat 14 : 00'te toplantı adresi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2022 tarih ve 72866131 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 23 / 02 / 2022 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 / 02 / 2022 tarih ve 10526 sayılı nüshasının 485'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.elitenaturel.com/yatirimci adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 23 / 02 / 2022 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 54.000.000,00 TL'sına tekabül eden 54.000.000 adet paydan 2.000.000,00 TL'sına tekabül eden 2.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Asaleten, 40.000.000,00 TL'sına tekabül eden 40.000.000 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, toplam 42.000.000,00 TL karşılık 42.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi CEYHAN tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Umut GÜÇLÜ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi CEYHAN tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi CEYHAN tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rahmi CEYHAN, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Umut GÜÇLÜ'nün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2021 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 23.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.elitenaturel.com/yatirimci adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 23.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.elitenaturel.com/yatirimci adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu oybirliği ile kabul edildi. Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 23.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.elitenaturel.com/yatirimci adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2021 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı. Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde a)2021 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %25'i olan 9.978.542 TL'nin ortaklarımıza birinci temettü olarak, b)2021 yılı karından 22.600.000 TL'nin ortaklarımıza ikinci temettü olarak, c)Ortaklarımıza 2022 yılında dağıtılacak temettü toplam tutarının 40.500.000 TL'ye tamamlanmasını teminen, geçmiş yıllar karından da 7.921.458 TL'nin dağıtılmasına, toplam 40.500.000 TL tutarındaki brüt kâr payının tamamının nakden ödenmesine, Dolayısıyla alınan karar gereğince 1,00 TL nominal değerli 1 paya 0,75 TL brüt, Gelir Vergisi stopajı düşüldükten sonra 0,675 TL net nakit kar payı ödemelerinin yapılmasına, nakit kar payı kullanım tarihinin 12.04.2022 tarihi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Çağrı EŞMEKAYA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 30.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 25.000,- TL ve yönetim kurulu üyelerine 6.000,-TL aylık net huzur hakkının ödenmesine ve söz konusu ödemelerine Mart 2022 ayı itibariyle başlanılmasına oybirliği ile karar verildi. Madde 9 – Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 23.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.elitenaturel.com/yatirimci adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmamasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası ortaklarımızın görüşlerine açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Kar Dağıtım Politikası'nın oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edilerek onaylandı. Madde 10 – Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi gereğince A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar ile Genel Kurul'da kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan öneriler sonrasında yapılan oylama sonucunda, 2 (İki) yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Ahmet Yaşar EŞMEKAYA, Sayın Çağrı EŞMEKAYA, Sayın Rahmi CEYHAN'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bağımsızlık beyanlarını Genel Kurul'a sunan Sayın Kürşad TÜZMEN ve Sayın Önder Levent ARAL'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 23.02.2022 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi. Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılında yapımına başlanılan ve halihazırda yapımı devam eden okulların tamamlanması amacıyla 3.500.000 TL ve yapılacak diğer bağış ve yardımlarda kullanılmak üzere 1.500.000 TL olmak üzere 2022 yılı için bağış ve yardımların üst sınırının toplam 5.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, 2021 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin olmadığı hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Çağrı EŞMEKAYA tarafından bilgi verildi. Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:32'de son verildi. 17.03.2022 –ANKARAHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 yılı olağan genel kurul hazirun cetvel.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar17 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Sonuçları 25 Mart 2022 de Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 25 Mart 2022-10545 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021380BIST