***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.01.2022 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Şirketimizin %100 oranında ortaklığı ile kuruluşu gerçekleştirilen Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve 15.02.2022 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan %100 oranında payları Şirketimiz tarafından satın alınan Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığımız olması nedeniyle 2022 yılı birinci 3 aylık döneminden başlamak üzere Şirketimizin finansal tabloları konsolide olarak yayınlanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012724BIST