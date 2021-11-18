***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2021 14:49
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:4 Malıköy Sincan / Ankara
İnternet Adresi https://www.elitenaturel.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@elitenaturel.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARA 0312 219 80 95-96-97 0312 219 80 93
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi, ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışıdır.
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Yoktur
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Yoktur Seçim Yapınız
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 2000000 TRY 3,70 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 52000000 TRY 96,30 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET YAŞAR EŞMEKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Hayır 39.89 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞRI EŞMEKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 08.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 38.89 Bağımsız Üye Değil
RAHMİ CEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.03.2021 İcrada Görevli Değil İcra Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 Bağımsız Üye Değil
KÜRŞAD TÜZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Tüzmen Danışmanlık, Turizm, İnşaat ve ihracat Sn.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Hayır
ÖNDER LEVENT ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Aral İnş. Ltd. Şti. Şirket Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET YAŞAR EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak
ÇAĞRI EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978481
BIST