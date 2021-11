***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:4 Malıköy Sincan / Ankaraİnternet Adresi https://www.elitenaturel.comElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@elitenaturel.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMustafa Kemal Mahallesi 2159 Sokak No:6/8 Söğütözü Çankaya / ANKARA 0312 219 80 95-96-97 0312 219 80 93Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi, ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışıdır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıYokturOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıYoktur Seçim YapınızSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 2000000 TRY 3,70 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 52000000 TRY 96,30 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET YAŞAR EŞMEKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Hayır 39.89 Bağımsız Üye DeğilÇAĞRI EŞMEKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 08.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 38.89 Bağımsız Üye DeğilRAHMİ CEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.03.2021 İcrada Görevli Değil İcra Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 Bağımsız Üye DeğilKÜRŞAD TÜZMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Tüzmen Danışmanlık, Turizm, İnşaat ve ihracat Sn.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye HayırÖNDER LEVENT ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Aral İnş. Ltd. Şti. Şirket Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET YAŞAR EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC OrtakÇAĞRI EŞMEKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Başkanı Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür Elite USA LLC Ortak Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı